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17:32, 5 октября 2023Путешествия

Около сотни машин с российскими номерами отказались пускать в Финляндию

Более 80 машин с номерами РФ не впустили в Финляндию из Ленинградской области

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Около сотни машин с российской регистрацией отказались пускать в Финляндию из Ленинградской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Выборгскую таможню.

Так, с 16 по 30 сентября 2023 года через автомобильные пункты Торфяновка, Брусничное и Светогорск по направлению из РФ пропуска оформили свыше 8,2 тысячи легковых транспортных средств машин, более 600 из них — с российскими номерами.

«82 легковых автомобиля возвращено финляндской стороной по причине запрета въезда автомобилей с выданными в России номерами», — говорится в сообщении.

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Более того, сотрудники таможни рассказали о падении пассажиропотока в Финляндию. По их словам, с момента ввода соответствующих ограничений он снизился на 77 процентов.

Ранее стало известно, что пограничники Финляндии за выходные, 16 и 17 сентября, развернули 37 машин с российскими номерами. Всего на границу в указанные даты прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль, однако десяткам из них пришлось вернуться в РФ или Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию.

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    Фариза Бацазова
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