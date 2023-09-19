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13:12, 19 сентября 2023Путешествия

Финляндия за выходные развернула десятки машин с российскими номерами

Yle: Финляндия за выходные развернула 37 машин с российскими номерами

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пограничники Финляндии за выходные, 16 и 17 сентября, развернули 37 машин с российскими номерами. Об этом сообщает издание Yle.

По данным источника, всего на границу в указанные даты прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль, однако десяткам из них пришлось вернуться в РФ или Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию. При этом отмечается, что 44 машины имели основания для въезда в страну.

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По словам начальника международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа Юсси Пеккала, после введения запрета на въезд российских машин трафик спал. Он пояснил, что обычно во входящем трафике доля граждан РФ составляет 600-700 человек, а в выходные, 16 и 17 сентября, этот показатель упал сначала до 95, а затем и до 40 человек.

Однако автобусное движение на границе России и Финляндии после введения новых ограничений возросло, заявил директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит.

15 сентября Финляндия запретила ввоз российских автомобилей не только через восточную, но и через финско-норвежскую границу. По словам Ракшита, это необходимо, поскольку Норвегия не входит в Евросоюз (ЕС), а санкции запрещают ввоз автомобилей в ЕС.

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    Марина Черняк
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