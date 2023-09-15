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16:07, 15 сентября 2023Путешествия

Финляндия запретила ввоз российских авто и через финско-норвежскую границу

Таможня Финляндии: ввоз российских авто запрещен и через границу с Норвегией

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия запретила ввоз российских автомобилей не только через восточную, но и через финско-норвежскую границу. Об этом сообщил руководитель департамента контроля таможни государства Сами Ракшит, передает РИА Новости.

По словам Ракшита, это необходимо, поскольку Норвегия не входит в Евросоюз (ЕС), а санкции запрещают ввоз автомобилей в ЕС.

Ранее стало известно, что Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям с полуночи 16 сентября. Въезжать в Финляндию больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на десять пассажиров. Кроме того, известно, что в новых правилах будут некоторые исключения, о которых сообщат дополнительно.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт. Позже Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Однако российские посольства в Литве и Латвии призвали граждан страны отказаться от поездок в эти государства на автомобилях с регистрационными знаками РФ.

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    Зарина Дзагоева
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