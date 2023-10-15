В Санкт-Петербурге умер известный художник и поэт Гавриил Лубнин

Известный художник и поэт Гавриил Лубнин умер в Петербурге в 54 года

Известный художник и поэт Гавриил Лубнин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет. Об этом сообщает арт-центр «Гаркундель» во «ВКонтакте».

Отмечается, что в последние годы деятель искусства страдал сильной клинической депрессией, лечился в стационаре, из которого выписался несколько дней назад.

Арт-центр указал ссылку на публикацию spb.kp.ru. По информации ее источника, Лубнина нашли с ножевым ранением в сердце.

Как уточняет «Фонтанка», эта информация не соответствует действительности, в момент смерти художник был один. Его тело уже отдали родным, правоохранители не усмотрели криминального характера в его кончине.

Лубнин сотрудничал как автор нескольких песен с группой «Чирвонцы» и как художник с группой «АукцЫон», участвовал во многих художественных выставках. Он выпустил три собственных альбома и восемь книг.

Ранее сообщалось, что клавишник группы «Руки Вверх» Владимир Капырин умер в Москве. Телесных повреждений на теле музыканта не было обнаружено. Причиной смерти 36-летнего артиста названа сердечная недостаточность.

