100-летняя пенсионерка раскрыла секрет своего долголетия

Insider: 100-летняя жительница США назвала служение людям секретом долгой жизни

100-летняя жительница США раскрыла главный секрет долгой жизни. Об этом сообщает Insider.

Руби Коул родилась в октябре 1922 года. Женщина всю жизнь проработала медсестрой и ушла на пенсию только в 85 лет. По словам ее племянницы Полы Мартин, за это время она ни разу не брала больничный. Главным секретом долголетия бывшая медсестра назвала служение людям. «Она внушила нам одну вещь: отдавая себя, ты становишься счастливым, а счастье — это ключ к хорошо прожитой жизни», — говорит Мартин.

Коул заботится не только о других, но и о себе. Она следит за своим питанием и ест сбалансированные блюда три раза в день. Пенсионерка считает, что люди не должны оставлять еду на тарелке. По ее словам, именно это помогает ей оставаться сытой между приемами пищи. Женщина также посоветовала не увлекаться острыми продуктами, так как они трудно перевариваются. Она рекомендует есть еду с содержанием белка и крахмала, а также употреблять в пищу овощи и фрукты.

Помимо правильного питания долгожительница ведет активный образ жизни и старается много двигаться. В прошлом она увлекалась ходьбой и ежедневно гуляла по своему району. Сейчас Коул ежедневно выполняет легкие физические упражнения. Она постукивает ногами по полу, опираясь на ходунки, а также поднимает руки в положении сидя.

Кроме того, женщина увлекается политикой, спортом, а также регулярно смотрит «Колесо фортуны» — американскую телевизионную игру, цель которой состоит в разгадывании кроссвордов. «Она практически никогда не ошибается в ответах. Из нее получилась бы отличная участница», — утверждает племянник Коул.

Несмотря на преклонный возраст, пенсионерка любит выходить в свет и тщательно подбирает наряды, чтобы выглядеть наилучшим образом. Любимыми аксессуарами женщины являются сумочки и украшения.

Ранее сообщалось, что другая 100-летняя жительница США отметила юбилей и поделилась секретами долголетия. Несмотря на отсутствие работы, пенсионерка постоянно что-то делает: как полезное, так и приятное.