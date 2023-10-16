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07:46, 16 октября 2023Путешествия

Англичанин побывал в России и захотел вернуться ради одной вещи

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Англичанин побывал в путешествии по России и захотел вернуться ради одной вещи — поездки на поезде по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. О его планах рассказала беседовавшая с ним российская путешественница в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам Доминика из Манчестера, он давно мечтал отправить в путешествие на поезде по России и считает это невероятным опытом. «Я очень хочу посмотреть ещё и Владивосток <...> Ради этой поездки на поезде я хочу вернуться опять в Россию», — отметил турист.

При этом англичанин отметил доступность билетов на поезда в РФ по сравнению с Великобританией или Италией. «Немного переживаю, что за пределами крупных городов будет сложнее общаться на английском, с другой стороны, есть приложения, переводчик гугл, и если я куплю сим-карту с интернетом, думаю, проблем не будет», — заключил Доминик.

Ранее россиянка побывала в Италии и назвала три привычки местных жителей, которые могут показаться соотечественникам позорными. Так, по ее словам, в этой стране Европы принято отдыхать посреди рабочего дня, есть из общих тарелок и выпивать во время приема пищи.

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    Зарина Дзагоева
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