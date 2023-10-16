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14:25, 16 октября 2023Интернет и СМИ

Собчак пожаловалась на антисемитские комментарии

Собчак пожаловалась на антисемитские комментарии под ее постом в Instagram

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на антисемитские комментарии, которые пользователи оставляют под ее постом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала скриншот комментариев под ее постом в Instagram, который посвящен новому выпуску на канале «Осторожно, Собчак!» о конфликте Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС. Автор одного из них положительно высказалась об Адольфе Гитлере. В другом комментарии описывается религиозная концепция о якобы коллективной ответственности евреев за распятие Иисуса Христа.

Комментируя эти высказывания, журналистка заявила, что в России растет антисемитизм, и назвала эту ситуацию жуткой.

Ранее Собчак высказалась о возможности службы в армии Израиля. Она сообщила, что считает Израиль своей второй исторической родиной, но при этом отметила, что не подходит для службы по возрасту.

Перед этим телеведущая ответила комику Максиму Галкину (внесен Минюстом в реестр иноагентов), поддержавшему Израиль. Собчак назвала эту страну великой и отметила патриотизм ее народа.

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    Маргарита Щигарева
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