Собчак ответила поддержавшему Израиль Галкину и назвала эту страну великой

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила комику и шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который ранее поддержал Израиль на фоне атаки ХАМАС и заявил, что не собирается покидать страну. Комментарий об этом она разместила под публикацией Галкина в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Израиль — действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю», — написала Собчак. Она также посоветовала шоумену не обращать внимания на его критиков и назвала их «говноедами».

Галкин опубликовал видео, в котором раскрыл отношение к атаке ХАМАС на Израиль и оценил перспективу эмиграции, в понедельник, 9 октября. Юморист заверил, что они с супругой, певицей Аллой Пугачевой, находятся в Израиле и не планируют уезжать и страны.

Он также отметил патриотизм и сплоченность жителей Израиля и заявил, что гордится принадлежностью к этой нации. Кроме того, комик заявил, что пошел бы защищать Израиль в рядах военнослужащих, если бы он служил в армии страны и были бы «хотя бы какие-то основания» для этого.

Ранее Галкин рассказал, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС в 6:30 утра от гудков сирен. Он также пожелал победы Израилю.

Утром 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Израильская армия в ответ начала операцию в секторе Газа. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».