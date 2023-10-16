Артемий Лебедев высказался о желании устроить «год русского мата»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил о желании устроить «год русского мата». Об этом он сообщил в выпуске новостей, доступном во «ВКонтакте».

«Если я стану президентом России, обязательно какой-нибудь год объявлю "годом русского мата". Потому что мат — это величайшее достижение нашей культуры. И в метро будет обязательно запущен поезд, посвященный "году русского мата"», — высказался он.

Ранее Лебедев заявил, что, по его мнению, родители могут использовать матерные слова в общении с детьми, если они достигли возраста 11-12 лет. Как отметил блогер, в этом возрасте ребенок «может перещеголять любого родителя» в знании нецензурных выражений.

Также блогер призвал убрать из эфира федеральных каналов «говношоу», к которым, по его мнению, относится передача «Пусть говорят». Он считает, что вместо этих шоу нужно транслировать просветительские программы.