Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:13, 16 октября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался о желании устроить «год русского мата»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил о желании устроить «год русского мата». Об этом он сообщил в выпуске новостей, доступном во «ВКонтакте».

«Если я стану президентом России, обязательно какой-нибудь год объявлю "годом русского мата". Потому что мат — это величайшее достижение нашей культуры. И в метро будет обязательно запущен поезд, посвященный "году русского мата"», — высказался он.

Ранее Лебедев заявил, что, по его мнению, родители могут использовать матерные слова в общении с детьми, если они достигли возраста 11-12 лет. Как отметил блогер, в этом возрасте ребенок «может перещеголять любого родителя» в знании нецензурных выражений.

Также блогер призвал убрать из эфира федеральных каналов «говношоу», к которым, по его мнению, относится передача «Пусть говорят». Он считает, что вместо этих шоу нужно транслировать просветительские программы.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении: они в восемь раз больше российских

    Россия ограничила ввоз рыбы и морепродуктов из Японии

    Ужасный страх перед женщинами вынудил девственника изолироваться на 55 лет

    Стало известно о решении «Амура» наказать запрыгнувшего на чужую машину игрока

    Тимати подарил возлюбленной Porsche за 11,4 миллиона рублей

    Российская заключенная получила новый срок за нападение на сотрудников колонии

    Правящая партия Польши вырвалась вперед на парламентских выборах

    Власти подтвердили обнаружение обломков беспилотника в Саратовской области

    В МИД заявили о проработке мер на случай депортации россиян из Латвии

    Назван срок окончания бархатного сезона в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости