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13:30, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался о матах в разговорах с детьми

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что, по его мнению, родители могут открыто использовать матерные слова в разговорах с детьми, если ребенок достиг возраста 11-12 лет. Об этом он высказался в ролике, доступном в его сообществе «Ответошная» во «ВКонтакте».

«Я считаю, что можно с детьми, в общем-то, довольно открыто разговаривать матерными словами начиная примерно лет с 11-12. Потому что там они, в общем, могут перещеголять любого родителя», — заявил Лебедев.

Блогер подчеркнул, что родителям не стоит избегать обсуждения с детьми нецензурных выражений. По его мнению, мат выступает «прекрасной специей» русского языка. «Здесь очень важно не стать ханжой: нужно детям в самом раннем возрасте объяснить, что существуют слова для дома, для улицы, для школы, для YouTube. И надо всегда уметь выбирать инструментарий», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев призвал россиянок заниматься карьерой после того, как они станут матерями. По его мнению, рожать детей необходимо в молодом возрасте. Новый статус, заявил блогер, не помешает женщинам активно работать, подчеркнув, что у них «впереди будет целая жизнь».

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    Мария Большакова
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