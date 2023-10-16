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09:41, 16 октября 2023Среда обитания

Назван срок окончания бархатного сезона в России

Вильфанд: бархатный сезон на черноморских курортах РФ завершится 17 октября

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Начиная со вторника, 17 октября, температура воды и воздуха на черноморских курортах России начнет снижаться. Такой срок завершения бархатного сезона в этой части страны назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

В понедельник, 16 октября, температура еще будет превышать плюс 20 градусов, а погода будет солнечной. В Сочи, например, воздух прогреется до плюс 21-22 градусов, температура воды составит около 20 градусов. Однако уже со вторника погода изменится, выше плюс 20 градусов температура воздуха и воды подниматься не будет.

Тем не менее для «моржей» сезон еще будет продолжаться до конца недели. «Это не запрет на купание. Для многих взрослых людей и такая температура комфортна», — уточнил синоптик.

В то же время в Москву со среды, 18 октября, придут заморозки, температура уйдет в «минус». До конца текущей недели по ночам прогнозируется температура до минус одного-плюс четырех градусов.

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    Нина Ташевская
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