Байден объяснил причину помощи США Украине

Байден: США помогают Киеву, поскольку не хотят втягивания в войну в Европе

США поддерживают Украину, поскольку хотят избежать втягивания в войну в Европе, заявил американский президент Джо Байден, передает CBS.

По его словам, Вашингтон пытается не допустить «оккупации независимой страны, которая граничит с союзниками по НАТО и находится на границе России». «Знаете ли вы о крупных конфликтах в Европе, в которые мы бы не оказались втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло», — объяснил он причину помощи США Украине.

Он добавил, что Украина играет в этом ключевую роль.

Ранее Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть не только обязательства, но и возможность это делать.