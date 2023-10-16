Путин рассказал о решении вопроса размежевания границ между Россией и КНР

Путин заявил о решении вопросов размежевания границ РФ и КНР на базе доброй воли

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Медиакорпорации КНР, что Москва и Пекин решили вопросы пограничного размежевания. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Путин уточнил, что России и Китаю удалось прийти к решению вопросов размежевания границ на основе доброй воли. По его словам, страны всегда стремились найти компромисс, даже если речь шла о вопросах трудного характера.

«В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет», — рассказал российский президент.

Ранее Путин заявил, что мирный план Китая мог бы лечь в основу урегулирования ситуации на Украине.

24 февраля МИД Китая официально представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, самыми важными из которых являются возобновление переговорного процесса и прекращение военных действий.

