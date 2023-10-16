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07:11, 16 октября 2023Россия

Путин заявил о попытках России урегулировать конфликт на Украине после 2014 года

Путин заявил о попытках России урегулировать конфликт на Украине после 2014 года
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия после 2014 года сделала все, чтобы мирно урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, оно опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, России не позволили урегулировать конфликт мирным путем. «Начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка ее прекратить», — напомнил глава государства.

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    Анастасия Шейкина
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