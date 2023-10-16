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16:13, 16 октября 2023Интернет и СМИ

Известный российский комик раскрыл отношение к жизни за границей

Комик Чермен Качмазов заявил, что хотел бы пожить в Шотландии и Испании

Кадр: DatoKadze / Youtube

Известный российский стендап-комик Чермен Качмазов заявил, что хотел бы пожить в Шотландии и Испании. Отношение к жизни за границей он раскрыл в подкасте «Авторитет мысли», выпуск вышел на YouTube.

Качмазов заявил, что хотел бы побывать почти во всех странах мира, а пожить — лишь в некоторых. «У меня есть ощущение, что мне было бы приятно и, с какой-то точки зрения, комфортно пожить где-то в Шотландии, в скандинавских каких-то странах, в Норвегии», — рассказал он.

Юморист, родившийся в Северной Осетии, также предположил, что ему было бы комфортно в Испании, поскольку жители этой страны, по его мнению, чем-то напоминают осетин. «Вот эта их вся сиеста, чуть-чуть ленивость, склонность к тому, чтобы быть расслабленным. Ритм жизни как будто бы похож», — пояснил он.

Ранее Качмазов рассказал о вещи, которая неприятно удивила его после переезда из Северной Осетии в Москву. Комик признался, что ему не нравились грубые шутки местных юмористов о матерях.

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    Маргарита Щигарева
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