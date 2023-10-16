Корова напала на гулявшую девушку и лишила ее возможности есть на две недели

Daily Mirror: в Великобритании корова напала на девушку и нанесла ей травмы лица

В Великобритании корова напала на девушку, боднула ее и нанесла ей серьезные травмы лица. Об этом сообщает Daily Mirror.

В начале сентября 26-летняя Кэтрин Миерас гуляла с собакой по полю в английском графстве Камбрия, когда увидела, что на нее несется 400-килограммовая корова. Животное подбежало к девушке и дважды боднуло ее. Миерас закричала от боли, чем отпугнула корову. «Так страшно мне не было никогда в жизни», — утверждает она.

Девушка вместе с собакой побежала к дому и позвала родных на помощь. Пострадавшую доставили в больницу, где ей дали обезболивающее и сделали рентгеновский снимок. У девушки не было переломов, однако она получила серьезные травмы лица. Миерас не могла открыть рот из-за сильной боли в челюсти, что лишило ее возможности есть твердую пищу в течение двух недель. Кроме того, после нападения у нее остался огромный синяк под глазом. «Когда я открыла глаз, он был полон крови. Также у меня была припухлость на челюсти и большая гематома на глазу», — рассказывает она.

Миерас пытается забыть о случившемся, однако признается, что теперь боится гулять по полям, на которых пасутся коровы. Она считает, что сможет спокойно находиться рядом с животными только спустя продолжительное время. Несмотря на это девушка рада, что осталась жива.

Коровы считаются одними из самых опасных животных в Великобритании. Каждый год о нападениях сообщают от трех до четырех тысяч человек. С 2018 года 30 нападений привели к летальному исходу. Эксперты полагают, что эти цифры будут расти, и призывают к дополнительным мерам по защите населения от агрессивного скота.

Ранее сообщалось, что британца пришлось увезти в больницу на вертолете из-за нападения стада коров. 56-летнего мужчину и двух его спутниц едва не затоптали коровы, когда группа осматривала пляжи острова Барра в Шотландии.

