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18:20, 16 октября 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил использование российских активов с США

Зеленский обсудил со спецпредставителем США Прицкер использование активов России

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил использование российских активов. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

Беседу Зеленский прокомментировал словами: "хороший разговор, хорошие сигналы". Он также рассказал, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы защиты украинской энергетической инфраструктуры и потребности Киева в восстановлении страны.

«А также [обсудили] макрофинансовую поддержку нашей страны и справедливое использование замороженных российских активов», — написал он.

Зеленский добавил, что Киев заинтересован в участии американских компаний в перестройке украинской энергетической системы и привлечении частных американских инвестиций. Он подчеркнул, что речь идет о вложениях в долгосрочные проекты в аграрном секторе, машиностроении и химическом производстве.

Ранее Прицкер приехала с визитом в Киев.

В октябре сообщалось, что российские активы в юрисдикциях стран «Большой семерки» (G7) заморозят до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб. Речь идет об активах на сумму в 280 миллиардов долларов.

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    Варвара Кошечкина
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