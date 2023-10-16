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07:30, 16 октября 2023Россия

Путин рассказал о своем дне рождения

Президент РФ Путин рассказал, что отметил день рождения в кругу друзей и близких
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин рассказал, что отметил свое 71-летие традиционно в кругу друзей и близких. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Медиакорпорации Китая.

Журналисты поинтересовались, как глава государства провел этот день. «В кругу друзей и близких. Все хорошо», — подчеркнул Путин.

71 год президенту РФ исполнился 7 октября. В этот день он принял участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Его гости — лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеевостались и на обед.

В прошлом году белорусский президент Александр Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор Belarus той же модели, которой пользуется сам. Подобная машина предназначена для выполнения сельскохозяйственных работ.

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    Марина Совина
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