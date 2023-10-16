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04:11, 16 октября 2023Мир

Главу Еврокомиссии обвинили в «воинственном лае» о конфликте на Ближнем Востоке

Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в воинственной риторике о Ближнем Востоке
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике о конфликте на Ближнем Востоке.

«О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен», — заявил политик.

Филиппо подчеркнул, что Франция должна способствовать деэскалации конфликта в регионе, продвигать мирные усилия и заботиться о израильских и палестинских жителях.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что единственным виновником в эскалации палестино-израильского конфликта является радикальная группировка ХАМАС.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Европейский союз (ЕС) увеличит втрое гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит 50 миллионов евро.

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    Марина Совина
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