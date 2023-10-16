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13:33, 16 октября 2023Силовые структуры

Группа мужчин с ножом напала на сотрудников московского отеля и попала в полицию

В Москве 4 мужчин напали на сотрудников отеля, один из нападавших был с ножом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве группа из четырех мужчин подралась с сотрудниками отеля, а потом один из нападавших попытался ранить охранника ножом. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, днем 15 октября четверо мужчин пришли в отель с бутылкой водки и начали распивать ее в лобби. При этом постояльцами гостиницы они не были.

Мужчины вели себя вызывающе, поэтому охранники попросили их быть потише. Однако это вызвало противоположную реакцию — получив замечание, мужчины резко вскочили и устроили драку. Один из них достал из куртки складной нож и напал на охранника. Сотруднику гостиницы удалось блокировать удары, чем он сохранил себе жизнь.

В результате в отель приехала полиция и забрала дебоширов в отделение по Тверскому району.

Ранее сообщалось, что массовая драка с участием 50 человек в Северной Осетии переросла в перестрелку.

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    Варвара Митина
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