Шоколад «Аленка» стал халяльным

В РФ «Красный Октябрь» получил первый халяльный сертификат на шоколад «Аленка»

Часть продукции кондитерской фабрики «Красный Октябрь» стала халяльной. Первый в России официальный сертификат соответствия выдал орган «Роскачество — Халяль», сообщает РИА Новости.

В федеральную государственную информационную систему Росаккредитации внесли конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка» и «Бабаевский». Проверку производства и готовой продукции вели сотрудники «Роскачество — Халяль» и эксперты в области шариата.

Российские производители отправили более 70 заявок на признание своей продукции халяльной. Как отмечают в профильном органе, для получения сертификата изделия не должны содержать желатин и кармин.

В январе 2023 года на базе Роскачества создали Национальный Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг. В его задачи входят разработка стандартов и снижение расходов производителей на сертификацию за счет признания национальных сертификатов в других странах мира. Центр занимается стандартизацией, сертификацией, мониторингом качества продукции и продвижением российских халяльных товаров на внутреннем рынке и за рубежом.

В начале октября Россельхознадзор сообщил, что в халяльной колбасе из Свердловской области нашли свинину. Во время проверки магазинов в Екатеринбурге обнаружили лишнюю ДНК в продукции «Вареная колбаса "Мусульманская"» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль». Производителей уведомили о несоответствии маркировки и фактического состава продукции.