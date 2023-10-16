Россиянин жестоко избил соседа-геймера за крики во время игры

В Югре мужчина жестоко избил соседа-геймера за громкие крики во время игры

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) мужчина жестоко избил соседа-геймера за то, что тот громко кричал во время игры и мешал ему спать. Об этом сообщает группа «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Радужном. Россиянин пришел домой после работы, но не смог уснуть из-за криков и ругани соседа, игравшего в компьютерные игры. Разозлившись, мужчина направился в соседнюю квартиру и после словесной перепалки напал на геймера с кулаками, несколько раз ударив его по голове.

У пострадавшего диагностировали закрытый перелом решетчатой кости, квалифицированный как тяжкий вред здоровью. В суде его обидчик признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно и взыскал компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина избил соседа до полусмерти из-за громкой музыки. Пострадавшего россиянина доставили в больницу с множественными травмами головы и лица.