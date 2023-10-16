«Исламский джихад» сообщил об обстреле Тель-Авива и Иерусалима

Военное крыло «Исламского джихада» заявило, что обстреляло Тель-Авив и Иерусалим

Бригады «Аль-Кудс» (военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад», запрещенной в России террористической организации) обстреляли города Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении группировки уточняется, что ракетные удары были нанесены по Тель-Авиву, Иерусалиму, Сдероту, Ашдошу, Беэр-Шеве, Ашкелону и Нетивоту.

Утром 7 октября боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль. Помимо этого, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.