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11:23, 16 октября 2023Мир

В России рассказали о влиянии войны Израиля и ХАМАС на переговоры с Украиной

Депутат Журова: Россия всегда была готова возобновить переговоры с Украиной

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия всегда была готова возобновить переговоры с Украиной на условиях Москвы, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о влиянии обострения конфликта Израиля и ХАМАС на урегулирование украинского кризиса.

«Мы должны прийти к переговорам. Не то чтобы на это влияет обострение палестино-израильского конфликта. Просто, наверное, Ближний Восток, как еще одна горячая точка на планете, которая сейчас пылает, лишний раз заставляет людей задуматься о том, что такие вещи допускать не стоит», — отметила депутат.

Журова напомнила, что Россия на разных этапах предполагала Украине мирные переговоры.

«Разные медиаторы выходили к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому с таким пожеланием. Именно к Зеленскому, потому что к [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину] выходить не надо. Он всегда готов к этим переговорам, если Украина готова их принять на наших условиях», — добавила она.

Украина начнет сейчас психовать, потому что ей тоже помощь нужна, а мир переключится на Ближний Восток. Поэтому Владимир Владимирович и говорит о том, что наш пылающий очаг пора погасить

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что для начала переговоров с Москвой Киеву придется отменить запрет о диалоге. Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский издал декрет против мирных переговоров.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года помощник президента России и глава делегации Владимир Мединский объявил о замораживании переговорного процесса со стороны Киева.

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