Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 16 октября 2023Мир

Израиль назвал цели операции в секторе Газа

KAN: Кабинет по ведению военных действий Израиля назвал 4 цели операции в Газе

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

Кабинет по ведению военных действий Израиля назвал четыре главные цели наземной операции в секторе Газа, в которые входит полная ликвидация радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильская радиостанция KAN.

«Среди других целей присутствуют устранение угрозы терроризма со стороны анклава, максимальные усилия по освобождению заложников и защита населения и границ страны», — указывает радиостанция.

Материалы по теме:
«Это поворотный момент» Как конфликт Израиля и ХАМАС изменит Ближний Восток и зачем США стягивают войска в регион?
«Это поворотный момент»Как конфликт Израиля и ХАМАС изменит Ближний Восток и зачем США стягивают войска в регион?
13 октября 2023
Блокада Израиля и помощь со всего мира. На чем зарабатывает и как выживает сектор Газа?
Блокада Израиля и помощь со всего мира.На чем зарабатывает и как выживает сектор Газа?
14 октября 2023

Ранее замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Израиль столкнется с открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа, которая станет пересечением красных линий.

Утром 7 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ракетных обстрелах cj cnjhjys сектора Газа, которые произвели палестинские радикалы. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе. Позднее стало известно о переходе страны в состояние войны.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Игра «Что? Где? Когда?» закончилась скандалом. Звездный знаток объявил об уходе из клуба после конфликта с ведущим

    Пещерные раскопки доказали развитый интеллект у неандертальцев

    Кремль назвал цель мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту

    В МИД России предупредили об угрозе наземной операции в секторе Газа

    Приказывавшего убивать гражданских командира роты ВСУ осудили пожизненно

    Первая ракетка России назвала теннис худшим видом спорта

    Приехавший в отпуск из зоны СВО россиянин сломал позвоночник в ДТП

    Дизайнер Артемий Лебедев высказался об отношении к мату

    Шойгу рассказал Путину о российской линии обороны в ходе СВО

    Россиян предупредили о переплатах при покупке одного вида квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости