Израиль назвал цели операции в секторе Газа

KAN: Кабинет по ведению военных действий Израиля назвал 4 цели операции в Газе

Кабинет по ведению военных действий Израиля назвал четыре главные цели наземной операции в секторе Газа, в которые входит полная ликвидация радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильская радиостанция KAN.

«Среди других целей присутствуют устранение угрозы терроризма со стороны анклава, максимальные усилия по освобождению заложников и защита населения и границ страны», — указывает радиостанция.

Ранее замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Израиль столкнется с открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа, которая станет пересечением красных линий.

Утром 7 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ракетных обстрелах cj cnjhjys сектора Газа, которые произвели палестинские радикалы. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе. Позднее стало известно о переходе страны в состояние войны.