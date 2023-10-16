В Иране пригрозили Израилю войной на несколько фронтов

В парламенте Ирана заявили, что Израиль столкнется с открытием новых фронтов

Израиль столкнется с открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа, заявил замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Его цитирует РИА Новости.

«Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас», — сказал он, добавив, что такой сценарий может привести «к падению израильской власти и государственности».

Ранее в Иране заявили о готовности вмешаться при начале наземной операции Израиля. После этого в постпредстве страны при ООН уточнили, что армия Ирана не будет вмешиваться в наземную операцию Израиля в секторе Газа, если Иерусалим не атакует иранскую территорию.