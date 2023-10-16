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16:28, 16 октября 2023Бывший СССР

Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль

Глава МИД Украины Кулеба: ситуация в Израиле не должна отвлекать

Фото: Thomas Peter / Reuters

Конфликт в Израиле не должен отвлекать другие страны от ситуации на Украине. К этому призвал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи, передает РИА Новости.

Кулеба заявил, что ни в одном из конфликтов нельзя проиграть. Нельзя отвлекаться ни от одного из кризисов, «потому что все взаимосвязано», добавил он.

Глава МИД Украины сказал, что западные партнеры заверили Киев в продолжении своей поддержки, а поддержка Израиля «только начинается».

Ранее Кулеба посетовал на то, что Германия никогда испытывала чувства вины перед Украиной. Он признался, что пытается вызвать его.

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    Александр Слабиев
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