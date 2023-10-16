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09:46, 16 октября 2023Силовые структуры

Российская заключенная получила новый срок за нападение на сотрудников колонии

Заключенная устроила драку с сотрудниками курганской колонии и получила срок

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Курганской области отбывающая наказание в исправительной колонии №4 российская заключенная получила два года колонии за дезорганизацию деятельности учреждения. Об этом в понедельник, 16 октября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Курганской области.

Как установил суд, находившаяся в медицинском изоляторе осужденная начала оскорблять сотрудников, не пожелала успокаиваться и полезла в драку. В процессе она разбила окно, нанесла множество ударов и попыталась отобрать у одного из охранников рацию. С учетом уже вынесенного ей приговора в 2021 году, россиянке предстоит провести в колонии шесть лет.

Ранее 16 октября сообщалось, что в Хабаровском крае из исправительной колонии совершил побег рецидивист, отбывающий срок за тяжкое преступление.

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    Владимир Седов
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