Российская заключенная получила новый срок за нападение на сотрудников колонии

Заключенная устроила драку с сотрудниками курганской колонии и получила срок

В Курганской области отбывающая наказание в исправительной колонии №4 российская заключенная получила два года колонии за дезорганизацию деятельности учреждения. Об этом в понедельник, 16 октября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Курганской области.

Как установил суд, находившаяся в медицинском изоляторе осужденная начала оскорблять сотрудников, не пожелала успокаиваться и полезла в драку. В процессе она разбила окно, нанесла множество ударов и попыталась отобрать у одного из охранников рацию. С учетом уже вынесенного ей приговора в 2021 году, россиянке предстоит провести в колонии шесть лет.

Ранее 16 октября сообщалось, что в Хабаровском крае из исправительной колонии совершил побег рецидивист, отбывающий срок за тяжкое преступление.