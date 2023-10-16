Медведчук осудил МУС и призвал его провести расследование против Зеленского

Медведчук: будь МУС беспристрастным, он бы начал расследование против Зеленского

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для «Известий» назвал Международный уголовный суд карательным органом, преследующим иностранных политиков по указанию США.

Политик отметил, что если бы орган был беспристрастным, он бы расследовал преступления, совершенные на Украине во время президентства Владимира Зеленского.

Среди таковых Медведчук назвал узурпацию власти, провокацию конфликта с Россией, совершение военных преступлений, ограничение свободы слова и закрытие средств массовой информации. По словам оппозиционера, власти отправили в тюрьмы всех неугодных политиков и лишили депутатов гражданства и мандатов.

«Для Зеленского и его неонацистов МУС должен был стать вторым Нюрнбергским трибуналом. К нашему глубокому сожалению, этого не произошло», — подчеркнул украинский политик.

В феврале Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «пустил под нож» мир и стабильность в стране ради оваций.