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14:20, 16 октября 2023Наука и техника

В США рассказали о подготовке ХАМАС к борьбе с танками Merkava

Forbes: у бойца ХАМАС нашли листовку с уязвимыми местами танка Merkava

Фото: Havakuk Levison / Reuters

У одного из бойцов движения ХАМАС нашли листовку, в которой указаны узвимые места израильского танка Merkava. О подготовке к борьбе с израильской бронетехникой рассказывается в публикации американского издания Forbes.

В листовках, которые бойцы ХАМАС могли получить в ходе подготовки к нападению на Израиль, перечислены участки танка с минимальной защитой. Боевикам рекомендуют поражать машину в пространство между корпусом и башней, борт корпуса и люк в корме.

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Также в руководстве указано, что выстрел из противотанкового гранатомета по танку с расстояния меньше 50 метров не позволит комплексу активной защиты Trophy перехватить атакующий боеприпас. Отмечается, что системе, состоящей из радаров для обнаружения угроз и гранатометов для поражения снарядов противника, может не хватить времени для реакции на угрозу.

В сентябре издание Defense News писало, что израильская компания Rafael подписала контракт с Минобороны Великобритании на третью и последнюю интеграцию системы активной защиты Trophy на танки Challenger 3. Новые танки должны начать поступать на вооружение британской армии до конца 2030 года.

В апреле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что Минобороны России заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков комплексами активной защиты «Арена-М».

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    Даниил Иринин
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