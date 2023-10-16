Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:28, 16 октября 2023Мир

МИД назвал условие для проведения Россией ядерного испытания

Ермаков: Россия проведет ядерное испытание, только если США совершат такой шаг

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Если Государственная Дума примет решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия проведет ядерное испытание, только если США совершат такой шаг. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный в 1992 году. «Как заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Россия пойдет на это, только если такой шаг сначала совершат США», — сказал дипломат.

На пленарной сессии Валдайского форума Путин заявил, что Россия может расторгнуть ратификацию договора о запрете на проведение ядерных испытаний. По словам президента, США подписали, но в отличие от России не ратифицировали этот договор. Соответственно, России необходимо предпринять зеркальное действие.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о внесении в Госдуму законопроекта об отзыве ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что первое чтение проекта в нижней палате парламента может состояться 17 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии поехал на СВО и получил ранение

    Врачи назвали разрушающую печень привычку

    Комитет Госдумы одобрил наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

    В Израиле опровергли информацию о прекращении огня в Газе

    Московская школьница калечила себя из-за принуждения к еде

    В России рассказали о влиянии войны Израиля и ХАМАС на переговоры с Украиной

    Стилисты перечислили визуально старящие вещи

    Российская армия за сутки отбила две атаки ВСУ на запорожском направлении

    Более 700 актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля

    На Украине решили создать центры обучения пилотов истребителей F-16

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости