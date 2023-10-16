Минобороны заявило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Запорожье

МО заявило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие на южнодонецком направлении нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 128-й бригады территориальной обороны. Об этом в понедельник, 16 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой народной республики.

Потери противника составили свыше 70 бойцов, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», гаубицу «Мста-Б». Кроме того, вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Алексеевка в Запорожье были уничтожены два склада боеприпасов.

В минувшую пятницу, 13 октября, в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и за неделю отразили восемь атак противника.