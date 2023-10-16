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16:36, 16 октября 2023Мир

Миссию ООН обокрали в секторе Газа

ООН: из офиса БАПОР в Газе украли топливо и медоборудование
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abed Rahim Khatib / picture alliance / Getty Images

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о краже группой неизвестных топлива и медоборудования с объекта организации в секторе Газа. Об этом миссия ООН написала в социальной сети X.

«БАПОР получило сообщение, что вчера группа неизвестных на грузовиках, якобы принадлежащих министерству здравоохранения администрации сектора Газа, вывезла топливо и медицинское оборудование с территории офиса агентства в городе Газа», — говорится в заявлении.

Сообщается, что сотрудники БАПОР эвакуировались из штаб-квартиры в Газе еще 13 октября, и с тех пор миссия не имеет доступа к своему офису в анклаве. В заявлении уточняется, что топливо и другие ресурсы, принадлежащие БАПОР, хранятся в филиалах исключительно в гуманитарных целях, и любое их использование с другой целью категорически осуждается.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС призвало ООН и БАПОР принять меры против попыток Израиля добиться принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа. Кроме того, в анклаве заявили о гуманитарной катастрофе. Сообщается, что больницам Газы не хватает топлива и медикаментов.

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    Дарья Балацкая
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