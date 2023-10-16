На Украине обеспокоились предварительными результатами выборов в Польше

Депутат Верховной Рады Дунда: выборы в Польше беспокоят Киев

Предварительные результаты выборов в Польше беспокоят Киев из-за возможной неопределенности с продолжением поддержки Украины. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Олег Дунда в интервью польскому изданию Interia.

«Сейчас то, что мы видим на экзитполах, является проблемой для Украины», — сказал Дунда. Он объяснил, что лидерство держит партия «Право и справедливость», но большинство голосов получила оппозиция, что создает неопределенную ситуацию.

По словам депутата, такие результаты могут привести к очередным выборам в следующем году, поскольку есть риск невозможности создания постоянного большинства в парламенте. Дунда заявил, что возобновление избирательной кампании означает замалчивание темы Украины.

По последним данным, на выборах в Польше оппозиция получила достаточно голосов для формирования коалиции. При этом правящая партия «Право и справедливость» набрала на выборах в сейм 37,03 процента.