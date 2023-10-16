Россиянин лишил жизни жену 40 ударами собачьим ошейником

В Наро-Фоминске суд дал 8 лет мужчине за лишение жизни жены собачьим ошейником

Наро-Фоминский городской суд Московской области приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя Сергея Микешина, лишившего жизни свою жену 40 ударами собачьим ошейником с металлической пряжкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом»). Осужденный будет отправлен в колонию строгого режима.

Суд установил, что 9 июня 2023 года пьяный Микешин в загородном доме поссорился с супругой. В ходе конфликта он стал избивать ее, пока она не перестала дышать.

12 октября сообщалось, что в Петербурге задержали 26-летнего мигранта, сильно избившего свою 25-летнюю сожительницу. В полицию позвонили из больницы и рассказали, что к ним доставили женщину из квартиры дома №171/2 по проспекту Ветеранов со следами побоев и ножевым ранением груди. Потерпевшая попала в реанимацию. Однако силовики успели ее опросить. Выяснилось, что она живет с гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Днем он вернулся в квартиру в пьяном состоянии, поссорился с подругой и сильно избил, а затем вонзил ей в грудь нож.