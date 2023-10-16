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15:32, 16 октября 2023Наука и техника

Раскрыта дата выхода новых гаджетов Apple

Supercharged: Apple выпустит новые планшеты iPad 17 октября

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Корпорация Apple запланировала выпуск новых планшетов iPad. Об этом сообщает издание Supercharged.

Источники в компании рассказали, что американский IT-гигант представит новое поколение планшетов во вторник, 17 октября. Компания не будет проводить отдельную презентацию, а лишь сообщит об анонсе гаджетов через пресс-релиз на своем сайте.

Согласно раскрытым данным инсайдеров, в этот день Apple покажет iPad, iPad Air и iPad mini. Последний раз в компании обновляли линейку в октябре 2022 года, когда представили iPad 10-го поколения и iPad Pro с чипом M2.

По информации медиа, будущий iPad mini получит процессор A16 Bionic, которым оснащены iPhone 15 и 15 Plus. Новый iPad Air будет иметь чип M2. В частности, в новом поколении iPad mini будет решена проблема «желеобразной прокрутки», при которой изображение на экране устройства двигалось неравномерно. На эту особенность жаловались владельцы iPad mini шестого поколения.

Ранее журналисты издания ZDNet рассказали, что пользователи флагманских смартфонов Apple продолжили жаловаться на повышенный нагрев устройств даже после выхода исправляющего обновления. Проблема связана с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

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    Андрей Ставицкий
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