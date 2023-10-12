Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:45, 12 октября 2023Наука и техника

Apple не исправила проблему с перегревом iPhone 15 Pro

ZDNet: пользователи продолжили жаловаться на перегрев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Фото: Aly Song / Reuters

Пользователи флагманских смартфонов Apple продолжили жаловаться на повышенный нагрев устройств даже после выхода исправляющего обновления. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты медиа сослались на своих читателей, которые пользуются Phone 15 Pro и 15 Pro Max. Ранее модели заподозрили в повышенном нагреве, и Apple выпустила обновление iOS 17.0.3., которое должно было исправить проблему. Однако пользователи заметили, что смартфоны продолжили перегреваться.

По словам одного из владельцев смартфона, аппарат стал нагреваться даже при обычном использовании. Так, температура задней панели устройства повышается при звонке продолжительностью более минуты и съемке 4-5 фотографий сразу. Автор отметил, что обновление не решило проблему.

Один из читателей заявил, что ранее не испытывал проблемы с перегревом iPhone 15 Pro. Однако телефон стал перегреваться после того, как он установил iOS 17.0.3. Так, температура девайса стала стремиться к 40 градусам даже во время обычного использования.

Ранее в компании Apple отреагировали на жалобы пользователей новых смартфонов, связанные с выгоранием экрана. По словам представителей корпорации, проблема может быть связана с браком — в этом случае Apple обязуется заменить устройства по гарантии.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

    В США обновили вертолет Apache

    Врачи раскрыли вред незащищенного секса для суставов

    Полуторагодовалый ребенок из Подмосковья едва не погиб из-за 15 магнитов

    Отнявший жизнь женщины 29 лет назад россиянин предстанет перед судом

    В Париже вопреки запрету началась акция в поддержку Палестины

    Россиянам раскрыли продвинутые техники упаковки багажа

    Активы России заморозят до выплат компенсаций Украине

    Женщина решила увеличить грудь и спасла себе жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости