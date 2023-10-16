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18:09, 16 октября 2023Силовые структуры

Организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам в Москве продлили арест

Суд продлил арест организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам в Москве
СюжетЛивень в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил арест организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Диггер Никита Дубас и директор компании «Спутник» Александр Ким пробудут под стражей до 21 января 2024 года. Их арестовали 23 августа по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Экскурсионная группа диггеров из восьми человек пропала в подземных коммуникациях Москвы 20 августа, когда на столицу обрушился мощный ливень, что привело к резкому подъему уровня воды в коллекторах под столицей. Связь с участниками экскурсии оборвалась примерно через час после спуска под землю. После их тела были найдены в Москве-реке и коллекторе в центре столицы.

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    Илона Палей
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