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22:53, 23 августа 2023Силовые структуры

Суд арестовал организатора диггерской экскурсии в Москве

Суд арестовал организатора незаконной экскурсии в Москве Дубаса до 21 октября
Никита Дубас

Никита Дубас. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал организатора незаконной диггерской экскурсии в Москве Никиту Дубаса. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Дубас будет находиться под стражей до 21 октября. Отмечается, что постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех дней.

Ранее был арестован директор организовавшей экскурсию компании «Спутник» Александр Ким. Бизнесмен будет находиться под стражей два месяца.

Уголовное дело было возбуждено после экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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    Марина Совина
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