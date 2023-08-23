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21:57, 23 августа 2023Силовые структуры

В Москве арестовали главу организовавшей диггерскую экскурсию фирмы

Суд в Москве арестовал главу организовавшей диггерскую экскурсию фирмы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве арестован директор компании «Спутник» Александр Ким по обвинению в организации незаконной диггерской экскурсии. Об этом сообщает ТАСС.

Замоскворецкий суд столицы удовлетворил ходатайство следствия. Бизнесмен будет находиться под стражей два месяца.

Полиция задержала Кима в Санкт-Петербурге 22 августа. Он стал фигурантом уголовного дела, которое которое возбудили после экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинка в Москве. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее выяснилось, что ранее Ким неоднократно был судим.

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    Марина Совина
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