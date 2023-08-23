Силовые структуры
В Москве арестовали главу организовавшей диггерскую экскурсию фирмы
Суд в Москве арестовал главу организовавшей диггерскую экскурсию фирмы
В Москве арестован директор компании «Спутник» Александр Ким по обвинению в организации незаконной диггерской экскурсии. Об этом сообщает ТАСС.
Замоскворецкий суд столицы удовлетворил ходатайство следствия. Бизнесмен будет находиться под стражей два месяца.
Полиция задержала Кима в Санкт-Петербурге 22 августа. Он стал фигурантом уголовного дела, которое которое возбудили после экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинка в Москве. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее выяснилось, что ранее Ким неоднократно был судим.