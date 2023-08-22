Тела всех пропавших во время экскурсии по коллекторам были найдены в Москве

Shot: тела всех пропавших в коллекторах Москвы были найдены спасателями

Тела участников экскурсии по коллекторам в Москве достали спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, экскурсовода Константина Филиппова и одну из участниц экскурсии Дарью Быкову нашли около парка «Зарядье». Дмитрия Маркушина вместе с его дочерью — возле Большого Устьинского моста. На данный момент спасатели закончили поисковую операцию.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников.

В настоящее время следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

Опытные московские диггеры рассказали «Ленте.ру», что даже небольшой дождь может быть опасен для тех, кто находится в дренажном коллекторе. В случае неблагоприятного прогноза организаторы должны предупреждать об этом участников похода и отменять мероприятие, либо переносить его на другой день.