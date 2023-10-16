Украину предупредили о возможности «цепной реакции» из-за действий Польши

Политолог Оленченко: страны ЕС могут последовать за позицией Польши по Украине

Возможное решение Польши выставить Киеву счет за оказанную помощь может спровоцировать цепную реакцию со стороны других восточноевропейских государств. О том, к каким последствиям может привести конфликт Киева и Варшавы, «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее кандидат в депутаты сейма Польши Анна Брылка заявила, что в обмен на помощь Киеву Польша выставит Украине счет в размере ста миллиардов злотых и выдвинет ряд условий: снятие жалобы Украины на Варшаву в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, проведение эксгумации жертв Волынской резни, а также доступ польских властей к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

«Высказывание (Брылки — прим. «Ленты.ру») очень симптоматично. Соседи Польше, тот же [лидер словацкой партии «Курс — социальная демократия» Роберт] Фицо может выдвинуть Украине свои претензии, если поляки выдвинут свои. То же касается чехов и венгров. Венгры, например, имеют свое нацменьшинство на Украине, которое имеет свои претензии. Есть множество направлений, по которым Украине можно выдвинуть претензии. Не буду говорить про западноевропейские страны: они, наверно, не сразу включатся в эту "игру", а вот восточноевропейцы вполне могут "поиграть"», — сказал Оленченко.

Если Польша хотя бы в урезанном виде выдвинет какие-то требования по частичной компенсации тех денег, которые они вложили (в Украину — прим. «Ленты.ру»), то это может вызвать цепную реакцию в других европейских странах. У них тоже накопилось достаточно много проблем в связи с финансированием и оказанием военной помощи Украине Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Специалист также подчеркнул, что польский электорат ставит под сомнение целесообразность помощи Украине, в связи с чем радикально правые политики становятся все более популярными в стране.

«Более предметно говорить об украинско-польских отношениях можно будет говорить после парламентских выборов в Польше. Тогда станет вопрос о формировании коалиции, которая подпишет так называемое "коалиционное соглашение". Когда оно будет обнародовано, тогда и будет ясно будущее украинско-польских отношений», — добавил Оленченко.

Скорее всего, в дальнейшем Украину ждет от Европы метод «кнута и пряника» Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

В Госдуме, комментируя слова Брылки, отметили, что Польша, планируя выставить Украине счет за оказанную ей помощь, четко дает понять Киеву, чего стоит ее «дружественная помощь».

«Можно активно поддерживать Украину в публичном поле и пожимать руки на камеру, но при этом подсчитывать, сколько Киев окажется должен за предоставленную помощь», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.