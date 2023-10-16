Пенсионерку обвинили в краже пениса у юноши и жестоко избили

В Нигерии полиция спасла от расправы пожилую женщину, которую обвинили в краже пениса у 18-летнего юноши. Об этом сообщает местное издание Daily Post.

Инцидент произошел 8 октября в городе Асаба, штат Дельта. Молодой человек по имени Эбубе Лайнус объявил, что до него дотронулась пожилая женщина, после чего его половой орган якобы исчез. На нее сразу же набросилось около ста человек, которые потребовали, чтобы она вернула пенис владельцу. Пенсионерку раздели догола и жестоко избили, причем процесс снимался на камеры мобильных телефонов.

Расправу пресекли полицейские, которые оказали помощь женщине и арестовали Лайнуса. В отделении выяснилось, что его гениталии на месте. «Он оболгал несчастную женщину, жену и мать. А видео, на котором ее раздевают и бьют, теперь разлетается по всему интернету. Не безумие ли это?» — заявил пресс-секретарь полиции Асабы Брайт Эдафе.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им мужчины заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Женщины также подвержены коро: пострадавшие уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

В странах Африки, в том числе Нигерии, случаются настоящие эпидемии синдрома коро, когда люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей тела. Часто вина за это возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов, которым половые органы якобы нужны для ритуалов. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее сообщалось, что в нигерийском городе Марараба толпа набросилась на мужчину, которого заподозрили в краже гениталий у прохожего. Обвиненного в колдовстве попытались побить камнями.