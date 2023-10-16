Первая ракетка России назвала теннис худшим видом спорта

Первая ракетка России Касаткина назвала теннис худшим видом спорта

Первая ракетка России Дарья Касаткина назвала теннис худшим видом спорта с точки зрения логистики. Спортсменка высказалась на своем YouTube-канале.

«Я уже не могу ездить, не могу паковать вещи... Эти самолеты, переезды, где ты не можешь коммуницировать с людьми из разных стран», — заявила Касаткина. Она добавила, что матчи — самое простое, что есть в карьере теннисиста.

Ранее 16 октября 26-летняя Касаткина поднялась с 12-й на 11-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На данный момент это самая высокая позиция среди россиянок. В активе Касаткиной шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.