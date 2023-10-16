Пловец рассказал об угрозах из-за поддержки Палестины

Египетский пловец Элараби рассказал об угрозах из-за поддержки Палестины

Египетский пловец Абдельрахман Элараби рассказал об угрозах из-за поддержки Палестины. Его слова приводит Swim Swam.

Спортсмен заявил, что последние дни стали для него очень тяжелыми в моральном плане, так как ему угрожали. «Всю неделю я сталкивался с нападками из-за того, что поддерживаю Палестину. Моя семья ложится спать, не зная, вломится ли кто-то в наш дом», — поделился подробностями он.

15 октября Элараби выиграл этап Кубка мира в Афинах на дистанции 50 метров баттерфляем. До этого опубликовал в социальных сетях пост с поддержкой Палестины в конфликте с Израилем.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.