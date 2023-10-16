В Белгороде похоронили семью раненного при атаке дрона ВСУ журналиста Sputnik

В Белгороде похоронили семью журналиста Sputnik Акифи, погибшую от дрона ВСУ

В Белгороде похоронили семью сотрудника агентства «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, погибшую при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Россия 1».

По ее словам, в городе прошли похороны его четырехлетней дочери, тестя с тещей. «Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице, а наш корреспондент, он сам афганец, приехал навестить семью, провести пару дней с семьей», — отметила она.

Симоньян сообщила, что журналист сейчас находится в коме. «И врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет», — добавила она.

Ранее стало известно, что Акифи и его жена Олеся пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области. В результате погибла их дочь, а также родители супруги журналиста.