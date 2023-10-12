Журналист Sputnik впал в кому после удара дрона ВСУ по Белгородской области. Его жена в реанимации, их дочь погибла

Журналист Sputnik Хайбар Акифи впал в кому при ударе дрона ВСУ под Белгородом

Сотрудник агентства «Sputnik Афганистан» Хайбар Акифи и его жена Олеся пострадали при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. В результате погибла их дочь, а также родители супруги журналиста. Об этом сообщил днем 12 октября гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Журналист Sputnik и его жена попали в реанимацию

В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник — 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей, и семья потеряла ребенка: погибла их четырехлетняя дочка Амина Дмитрий Киселев гендиректор медиагруппы «Россия сегодня»

По словам Киселева, в настоящий момент решается вопрос, перевозить раненых в Москву или нет. Семье пострадавших будет оказана помощь, добавил он.

Глава регионального Минздрава Андрей Иконников рассказал, что сотрудник Sputnik находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Супруга журналиста также находится в реанимации, ее прооперировали. Ее состояние Иконников описал как стабильное.

Хайбар Акифи Фото: Telegram-канал РИА Новости

Акифи приехал в Белгородскую область навестить семью

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что перед гибелью журналист освещал последствия землетрясения в Герате на северо-западе Афганистана.

Все выходные он (Акифи — прим. «Ленты.ру») работал. (...) Взял несколько отгулов и приехал навестить семью в Белгороде. Сейчас он в коме после удара украинского беспилотника, который убил его дочь и родителей жены Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Глава Белгородской области заявил, что причины падения дрона на дома будут выяснены

Беспилотник самолетного типа был сбит в Белгородском районе в ночь на четверг, 12 октября. По данным Минобороны России, средства ПВО сбили дрон примерно в 23:50 по московскому времени. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков загорелся частный жилой дом. Он отметил, что двух пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали.

Позднее стало известно, что погибли три человека, включая маленького ребенка, а двое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В результате падения обломков [БПЛА] полностью разрушен один частный дом, еще два повреждены частично. Также повреждения получили три автомобиля Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Глава региона также заявил, что причины падения беспилотника на жилые дома установят после проведения следственных мероприятий. Кроме того, Гладков сообщил, что в связи с произошедшим в Белгороде изменят график проведения нескольких мероприятий.