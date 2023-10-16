В Польше рассказали о проблемах в экономике и политике из-за Украины

Myśl Polska: Польша проигрывает в экономике и политике из-за Украины

Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за украинского конфликта, заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский, пишет Myśl Polska.

По его словам, Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно. Эксперт добавил, что попытки Варшавы следовать интересам граждан Польши постоянно оказываются противоречащими законам Европейского союза или международному праву вообще. По мнению специалиста, это является «бредом» и большой проблемой. Берлин использует Киев как инструмент, с помощью которого пытается подчинить себе Польшу, рассказал Модзелевский.

Тема зерна осложнила отношения Украины и Польши. 15 сентября Еврокомиссия не продлила введенное ранее временное эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Однако Польша, как Венгрия и Словакия, объявила об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.