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18:04, 16 октября 2023Мир

Посол Израиля оценил вероятность переговоров с ХАМАС

Посол Израиля в России Бен Цви: пока что переговоры с ХАМАС невозможны

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Переговоры Израиля с представителями палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) пока что невозможны. Так вероятность дипломатического урегулирования ситуации оценил израильский посол в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что для Израиля сейчас главной задачей является «освобождение заложников, особенно женщин, детей, стариков». По его данным, часть заложников могут быть ранены или в плохом состоянии здоровья. Однако посол не уточнил, готов ли Тель-Авив пойти на переговоры с ХАМАС хотя бы по вопросам освобождения пленников.

Ранее католический патриарх Иерусалима, кардинал Пьербаттиста Пиццабалла заявил, что готов обменять себя на захваченных палестинскими боевиками ХАМАС израильских детей, удерживаемых в секторе Газа.

9 октября представитель ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть лица с двойным гражданством, в том числе российским.

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    Варвара Кошечкина
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