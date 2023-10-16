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17:38, 16 октября 2023Мир

Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа

Посол Израиля Бен-Цви: Израиль возобновил подачу воды в южную часть Газы

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа. Это подтвердил посол страны в России Александр Бен-Цви, сообщает ТАСС

Ранее в ООН заявили о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в анклаве заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества, что делает и без того критическую ситуацию недопустимой.

15 октября СМИ со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана обнародовали информацию, что Израиль возобновил водоснабжение на юге сектора Газа под давлением США.

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    Дарья Балацкая
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